Kreatelle iso siltaurakka Helsingistä – korjaa Junatien metrosillan
Lähes 500 metriä silta on metrolinjan pisin. Kustannusarvio ja aikataulut tarkentuvat hankkeen kehitysvaiheen aikana.
Kreate on valittu Junatien metrosillan uusimiseen liittyvän projektinjohtourakan palveluntuottajaksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kreatelle iso siltaurakka Helsingistä – korjaa Junatien metrosillan”