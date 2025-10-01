Selvitys: Ukrainan jälleenrakentamiselta ei odoteta mittavia vaikutuksia rakentamiseen Suomessa
Odotettavissa on jossain määrin saatavuusongelmia, jotka kohdistuvat enemmän materiaaleihin kuin työvoimaan.
Kun Ukrainan laajamittainen jälleenrakentaminen aikanaan alkaa, se heijastuu myös suomalaisiin rakennusyrityksiin. Rakennusteollisuus RT:n tekemän selvityksen mukaan vaikutukset jäävät kuitenkin todennäköisesti maltillisiksi.
