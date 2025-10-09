Talotekniikassa kahtiajakoa: Alan toimijat laskun ja kasvun ristivedossa
Talotekniikka-alan tuore suhdannekysely ei povaa käännettä parempaan, korkeintaan voidaan puhua vasta orastavasta toiveikkuudesta. Ala odottaa valtiovallan toimenpiteitä jo kipeästi.
Talotekniikka-alan suhdannekysely kertoo karua kieltä alan pirstaloituneesta markkinatilanteesta, varsinkin alueellinen kuilu syvenee entisestään. Uudistuotannon lasku jatkuu, mutta odotukset ovat hieman parantuneet keväästä.
