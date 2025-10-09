Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Talotekniikassa kahtiajakoa: Alan toimijat laskun ja kasvun ristivedossa

Talotekniikka-alan tuore suhdannekysely ei povaa käännettä parempaan, korkeintaan voidaan puhua vasta orastavasta toiveikkuudesta. Ala odottaa valtiovallan toimenpiteitä jo kipeästi.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 7:00
Ei kommentteja artikkeliin Talotekniikassa kahtiajakoa: Alan toimijat laskun ja kasvun ristivedossa
Remonttipartion Rakennusmies Kimmo Kallinen asentaa putkimoduulia kvr-putkiremonttityömaalla espoolaisessa taloyhtiössä. Kuva: Niko Jekkonen

Talotekniikka-alan suhdannekysely kertoo karua kieltä alan pirstaloituneesta markkinatilanteesta, varsinkin alueellinen kuilu syvenee entisestään. Uudistuotannon lasku jatkuu, mutta odotukset ovat hieman parantuneet keväästä.

