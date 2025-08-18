Talotekniikka-ala sai tuoretta ohjeistusta tuotteiden uudelleenkäyttöön – pilottina kaksi rakennushanketta Talotekniikan kiertotalouden kehittämiseen on painetta ja mahdollisuuksia. Esteitäkin on.

Talotekniikan kiertotalouden kehittämiseen on paineita vihreän siirtymän takia, sanoo Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) toimitusjohtaja Ilkka Salo. Mahdollisuuksia on paljon, mutta se vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja toimijoiden yhteistyötä.