Talotekniikka-ala sai tuoretta ohjeistusta tuotteiden uudelleenkäyttöön – pilottina kaksi rakennushanketta

Talotekniikan kiertotalouden kehittämiseen on painetta ja mahdollisuuksia. Esteitäkin on.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 8:00
Mäenlaskijantie 4 Herttoniemessä Helsingissä 27.3.2025. Pääurakoitsija Peab, rakennuttaja ATT, omistaja Heka. Kuvassa lämmönjakohuone. Kuva: Esko Jämsä

Talotekniikan kiertotalouden kehittämiseen on paineita vihreän siirtymän takia, sanoo Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) toimitusjohtaja Ilkka Salo. Mahdollisuuksia on paljon, mutta se vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja toimijoiden yhteistyötä. 

