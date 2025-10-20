Varte ja Onvest tekivät kiinteistökaupat – avaus myös pidemmälle yhteistyölle
Kaksikko virittelee pk-seudulle kahta toimitilahanketta, jotka on määrä käynnistää ensi vuoden puolella.
Varte ja Onvest ovat sopineet yhteistyöstä ja kiinteistökaupoista. Niiden myötä Onvest on hankkinut omistukseensa Varten rakentaman noin 3 000 m2 toimitilakohteen Järvenpäässä. Tiloissa on muun muassa Varten kalustokeskus.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Varte ja Onvest tekivät kiinteistökaupat – avaus myös pidemmälle yhteistyölle”