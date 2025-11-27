Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Datakeskukset työllistävät yhä useampaa suomalaisyritystä – ”Markkinassa on tapahtunut todella iso muutos”

Keskusten vaikutus on valtava varsinkin maakuntien pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 6:00
Microsoft rakennuttaa kolmeen paikkaan uutta datakeskusryhmää. Yksi paikoista on Espoon Pihlajarinteen kupeessa Kehä III:n varrella. Kuva: Mika Ranta / HS

Datakeskukset työllistävät yhä useampia suomalaisyrityksiä. Isojen suunnittelutoimistojen ja rakennusliikkeiden lisäksi työtä riittää ketjussa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Yksi vastaus artikkeliin “Datakeskukset työllistävät yhä useampaa suomalaisyritystä – ”Markkinassa on tapahtunut todella iso muutos””

  1. Mihinkä tämä kommentti perustuu ? Kyllä tuolla työmaalla ainakin valtaosa on ulkomaalaisia.

