Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Projektit Rakentaminen

Espoon uuden teatterin urakoitsija päästään pian valitsemaan

Varsinaisten rakennustöiden arvioidaan alkavan syksyn 2026 aikana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 14:46
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Espoon uuden teatterin urakoitsija päästään pian valitsemaan
Havainnekuvassa iltanäkymä aukiolle kaakosta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ala

Espoon kulttuurikeskuksen teatterihankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat syyskuussa. Teatterin rakentamislupa on myös jo jätetty Espoon rakennusvalvonnalle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon uuden teatterin urakoitsija päästään pian valitsemaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset