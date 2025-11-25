Espoon uuden teatterin urakoitsija päästään pian valitsemaan
Varsinaisten rakennustöiden arvioidaan alkavan syksyn 2026 aikana.
Espoon kulttuurikeskuksen teatterihankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat syyskuussa. Teatterin rakentamislupa on myös jo jätetty Espoon rakennusvalvonnalle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Espoon uuden teatterin urakoitsija päästään pian valitsemaan”