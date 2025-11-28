Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Finnfoam pokkasi Varsinais-Suomen kansainvälistymispalkinnon – merkittävä työllistäjä ja talouden vauhdittaja

Kansainvälistymispalkinnon saajan valitsee WTC Turku yhteistyössä Business Turun, Turun Kauppakamarin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa. Se jaettiin viimeksi vuonna 2021.

Kansainvälistymispalkinnon vastaanottivat Finnfoam Groupin hallituksen puheenjohtaja Teppo Nieminen (vas.), yrityksen perustaja ja omistajien isä Jorma Nieminen sekä toimitusjohtaja Henri Nieminen.

WTC Turku on myöntänyt vuoden 2025 Kansainvälistymispalkinnon salolaiselle perheyritykselle Finnfoam Groupille. Tunnustus myönnetään vuosittain varsinaissuomalaiselle yritykselle, joka on menestynyt kansainvälisillä markkinoilla, vaikuttanut merkittävästi maakunnan talouden kasvuun ja säilyttänyt omistuksensa kotimaassa.

