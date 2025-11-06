Harvinainen hanke: Nuorisoseura rakennuttaa uuden seurantalon
Päijäthämäläinen Ruuhijärven nuorisoseura on hankkeen tilaajana hyödyntänyt paikallista osaamista.
Suomessa toimii tällä hetkellä noin 600 nuorisoseurantaloa. Kautta aikain nuorisoseurantalot ovat tuoneet kylille elämää ja toimineet kyläyhteisöjen kokoontumispaikkoina. Monien nuorisoseurojen toiminta on kuitenkin hiipumaan päin, ja pienet kylät käyvät elonjäämiskamppailuaan. Siksi rakenteilla oleva Ruuhijärven nuorisoseurantalo on piristävä poikkeus nykyiseen kehityskulkuun.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Harvinainen hanke: Nuorisoseura rakennuttaa uuden seurantalon”