Harvinainen hanke: Nuorisoseura rakennuttaa uuden seurantalon

Päijäthämäläinen Ruuhijärven nuorisoseura on hankkeen tilaajana hyödyntänyt paikallista osaamista.

Kirjoittaja Valtteri Karjula
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 14:00
Lehtisen Rakennus ja Koneen timpurit valmistelemassa lattian valutöitä. Kuva: Valtteri Karjula

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 600 nuorisoseurantaloa. Kautta aikain nuorisoseurantalot ovat tuoneet kylille elämää ja toimineet kyläyhteisöjen kokoontumispaikkoina. Monien nuorisoseurojen toiminta on kuitenkin hiipumaan päin, ja pienet kylät käyvät elonjäämiskamppailuaan. Siksi rakenteilla oleva Ruuhijärven nuorisoseurantalo on piristävä poikkeus nykyiseen kehityskulkuun.

