Hoivarakentajat urakoi neljä rakennusta hirrestä

Kohteet valmistuvat ensi vuoden syksyllä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. marraskuuta 2025, 8:33
Havainnekuva Norlandia Päiväkotien kohteesta Espoon Kurttilassa. Kuva: Hoivarakentajat

Hoivarakentajat, Norlandia Päiväkodit ja Aberia ovat sopineet kolmen päiväkodin ja yhden kehitysvammaisten palvelukodin rakentamisesta Suomeen vuosien 2025–2026 aikana.

