Hoivarakentajat urakoi neljä rakennusta hirrestä
Kohteet valmistuvat ensi vuoden syksyllä.
Hoivarakentajat, Norlandia Päiväkodit ja Aberia ovat sopineet kolmen päiväkodin ja yhden kehitysvammaisten palvelukodin rakentamisesta Suomeen vuosien 2025–2026 aikana.
