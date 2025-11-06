Kiinteistökaupankäynti vilkastunut merkittävästi
Aktiviteetin lisääntyminen on ollut pitkälti ulkomaisten sijoittajien vetämää.
Kahden tuoreen markkinakatsauksen mukaan kaupankäynti kiinteistöistä on lisääntynyt huomattavasti Suomessa. Kauppavolyymi jää kuitenkin edelleen jälkeen pidemmän aikavälin keskiarvosta.
