Kiinteistökaupankäynti vilkastunut merkittävästi

Aktiviteetin lisääntyminen on ollut pitkälti ulkomaisten sijoittajien vetämää.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 12:32
Helsingin Jätkäsaareen on viime vuosina rakennettu paljon uusia asuntoja. Kuva: Mika Ranta / HS

Kahden tuoreen markkinakatsauksen mukaan kaupankäynti kiinteistöistä on lisääntynyt huomattavasti Suomessa. Kauppavolyymi jää kuitenkin edelleen jälkeen pidemmän aikavälin keskiarvosta.

