Kategoriat Infra

NRC Group voitti kunnossapitourakan Etelä-Suomessa

Sopimus alkaa tammikuussa 2026.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. marraskuuta 2025, 11:14
Kuva: NRC Group

NRC Group on voittanut kilpailutuksen Etelä-Suomen käyttökeskusalueen sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidosta vuosille 2026-2028. Sopimuksen arvo on noin 4,6 miljoonaa euroa ja se alkaa tammikuussa 2026.

