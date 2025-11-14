NRC Group voitti kunnossapitourakan Etelä-Suomessa
Sopimus alkaa tammikuussa 2026.
NRC Group on voittanut kilpailutuksen Etelä-Suomen käyttökeskusalueen sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidosta vuosille 2026-2028. Sopimuksen arvo on noin 4,6 miljoonaa euroa ja se alkaa tammikuussa 2026.
