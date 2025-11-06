Sitowisellä valonpilkahduksia talopuolella – tappiollinen Ruotsi painoi kannattavuutta
Suomen liiketoiminnoissa kannattavuus oli koko konsernin kannattavuutta parempi.
Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Sitowisen heinä–syyskuu sujui vaihtelevasti. Liikevaihto laski 3,2 prosenttia 40,4 miljoonaan euroon. Laskutusaste nousi 73,4 prosenttiin.
