Sitowisen Heikki Haasmaa: Suhdanne kääntynyt, tarjouspyyntöjä tulee jo enemmän talohankkeissa

Toimitusjohtajan mukaan asuinkohteisiin liittyvä suunnittelutoiminta on vielä heikkoa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 14. elokuuta 2025, 6:00
Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa on luotsannut yhtiötä keväästä 2022 lähtien. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaan mukaan suhdanteessa pahin on ylitetty ja se on kääntynyt myönteiseksi. Esimerkiksi yrityksen Talo-liiketoiminnassa tulee jo jonkin verran enemmän tarjouspyyntöjä sisään kuin hankalimpina aikoina.

