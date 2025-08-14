Sitowisen Heikki Haasmaa: Suhdanne kääntynyt, tarjouspyyntöjä tulee jo enemmän talohankkeissa Toimitusjohtajan mukaan asuinkohteisiin liittyvä suunnittelutoiminta on vielä heikkoa.

Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaan mukaan suhdanteessa pahin on ylitetty ja se on kääntynyt myönteiseksi. Esimerkiksi yrityksen Talo-liiketoiminnassa tulee jo jonkin verran enemmän tarjouspyyntöjä sisään kuin hankalimpina aikoina.