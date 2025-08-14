Sitowisen Heikki Haasmaa: Suhdanne kääntynyt, tarjouspyyntöjä tulee jo enemmän talohankkeissa
Toimitusjohtajan mukaan asuinkohteisiin liittyvä suunnittelutoiminta on vielä heikkoa.
Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaan mukaan suhdanteessa pahin on ylitetty ja se on kääntynyt myönteiseksi. Esimerkiksi yrityksen Talo-liiketoiminnassa tulee jo jonkin verran enemmän tarjouspyyntöjä sisään kuin hankalimpina aikoina.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sitowisen Heikki Haasmaa: Suhdanne kääntynyt, tarjouspyyntöjä tulee jo enemmän talohankkeissa”