Sweco ja Sitowise päivittävät yhdessä ratasuunnitelman Länsiradalle Suunnitelman päivityksellä haetaan kustannussäästöjä.

Länsirata oy järjesti julkisen tarjouskilpailun Lohja-Salon ratasuunnitelman päivittämisestä osittain yksiraiteiseksi. Tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui Sweco Finland – Sitowise -konsortio, jonka kanssa solmittiin sopimus päivitystyön toteuttamisesta.

Konsortio toteuttaa tarjouspyynnön molemmat osatehtävät. Päivitystyö alkaa välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja jatkuu kesään 2027.

Lohja-Salon ratasuunnitelman päivitystyö tehdään Länsiradan omistajien vuonna 2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Suunnitelman päivityksellä haetaan kustannussäästöjä osittaisesta yksiraiteisuudesta. Jo päätöksentekovaiheessa linjattiin, että muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai kokonaishyötyihin.

”On hienoa, että pääsemme ratasuunnitelman päivitystyön myötä varmistamaan hankkeelle ja sen omistajille lisää kustannussäästöjä Lohjan ja Salon välisellä rataosuudella. Päivitystyö liittyy omistajien vuoden 2023 lopun yhtiökokouksen linjauksiin, jolloin omistajat yksimielisesti päättivät, että osana suunnitteluhanketta tarkastellaan osittain yksiraiteinen toteutusvaihtoehto Lohjan ja Salon välille”, Länsirata oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen sanoo.

Päivitystyöllä ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisaikatauluun. Ensimmäisen rakentamisvaiheen osalta Länsirata oy on valmiudessa etenemään vuoden 2025 aikana.

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys.