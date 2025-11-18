Skanska sai 60 miljoonan euron tieurakan
Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät ensi vuoden keväällä.
Skanska ja Väylävirasto ovat sopineet Valtatie 12:n parannustöistä välillä Jokue–Tillola. Urakan arvo Skanskalle on noin 60 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Skanska sai 60 miljoonan euron tieurakan”