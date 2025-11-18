Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Talous Uutiset

Skanska sai 60 miljoonan euron tieurakan

Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät ensi vuoden keväällä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. marraskuuta 2025, 11:08
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Skanska sai 60 miljoonan euron tieurakan
Hankkeessa Valtatie 12:n tieosuus Jokuen ja Tillolan välillä parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi noin 12 kilometrin matkalta. Kuva: Väylävirasto

Skanska ja Väylävirasto ovat sopineet Valtatie 12:n parannustöistä välillä Jokue–Tillola. Urakan arvo Skanskalle on noin 60 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Skanska sai 60 miljoonan euron tieurakan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset