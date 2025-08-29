Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Skanska voitti Jätkäsaaren keskuskorttelikisan – tonttihintaa väännetään vielä kohdalleen

Jätkäsaaren keskuskorttelista on tarkoitus rakentaa kaupunginosan kaupallinen keskittymä ja kaupunkikuvallinen maamerkki.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 9:02
Jätkäsaaren keskusta muokkautuu Jätkän syke-ehdotuksessa uuteen uskoon. Kortteliin tulee mm. kolme tornitaloa. (Kuva: ONE Architects)

Jätkäsaaren keskuskorttelia lähdetään rakentamaan Skanska Talonrakennuksen Jätkän syke-nimisen kilpailuehdotuksen pohjalta.

