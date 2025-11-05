Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
TA-Asumisoikeus rakentaa uusia asuntoja Lahteen

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2025, 8:30
Lahteen rakennetaan uusia asumisoikeustaloja. Kuvituskuva. Kuva: Liisa Takala

TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Lahteen, Paavolan kaupunginosaan. Seponkatu 5:een rakentuu kaksitoistakerroksinen kerrostalo, johon tulee kaikkiaan 77 asuntoa.

