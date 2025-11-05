TA-Asumisoikeus rakentaa uusia asuntoja Lahteen
TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Lahteen, Paavolan kaupunginosaan. Seponkatu 5:een rakentuu kaksitoistakerroksinen kerrostalo, johon tulee kaikkiaan 77 asuntoa.
