KOVA kiittää budjetin korkotukipäätöstä – tuo pientä vauhtia asuntorakentamiseen

Myönnetyllä lainavaltuudella saadaan KOVA:n mukaan käynnistettyä noin 4 500 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen ja peruskorjaaminen vuonna 2026. Se olisi noin 500 asuntoa nykyistä enemmän.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2025, 8:41
KOVA:n mukaan korotus tulee tarpeeseen, sillä rakennusalan suhdannekäännettä saadaan edelleen odottaa. Kuva: Timo Marttila

Hallituksen päätös nostaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarkoitettua korkotukilainavaltuutta 135 miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön esitykseen nähden saa kiitosta kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:ltä.

