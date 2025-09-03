KOVA kiittää budjetin korkotukipäätöstä – tuo pientä vauhtia asuntorakentamiseen
Myönnetyllä lainavaltuudella saadaan KOVA:n mukaan käynnistettyä noin 4 500 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen ja peruskorjaaminen vuonna 2026. Se olisi noin 500 asuntoa nykyistä enemmän.
Hallituksen päätös nostaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarkoitettua korkotukilainavaltuutta 135 miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön esitykseen nähden saa kiitosta kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:ltä.
