Tampereen Hiedanranta on kaupunkisuunnittelun edelläkävijä
Entisestä tehdasalueesta Tampereen Hiedanrannassa syntyy uudenlainen kaupunginosa, jonka rakentamisessa on käytössä poikkeuksellisen tiukat ympäristötavoitteet.
Tampereella Lielahden entinen sellutehdasalue ja kartanomiljöö mullistuu lähivuosien aikana. Hiedanrannasta syntyy Tampereen uusin asuinalue. Vuoteen 2050 mennessä siellä asuu lähemmäs 20 000 asukasta.
