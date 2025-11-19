Tampereelle rakennetaan neljän tähden tilat musiikinopetukseen
Tampereen ammattikorkeakoulu keskittää toimintojaan yhdelle kampukselle. Myös musiikinopetus saa uudet, akustisesti korkealuokkaiset tilat käyttöönsä ensi syksyyn mennessä eikä ympäristöluokituksenkaan osalta kelpuuteta kuin neljän tähden suoritus.
Artikkeli tiivistettynä
- Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) uuden D-talon myötä musiikinopetus keskitetään yhteen paikkaan, jossa varustelu täyttää akustiset vaatimukset ja muut tulevaisuuden tarpeet.
- Hanke pyrkii saavuttamaan Rakennustiedon neljän tähden ympäristöluokituksen, mikä vaatii muun muassa vähähiilisten materiaalien käyttöä ja tiukkoja päästövaatimuksia rakentamiselle.
- Uudisrakennuksen ja vanhan juhlasalin saneeraukseen liittyvässä projektissa käytetään yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa, mikä tukee aikataulussa pysymistä ja tehokasta suunnittelua.
- Työmaalla keskitytään muun muassa kosteudenhallintaan ja pölynhallintaan, mutta erityisen haastavaa on akustisten ominaisuuksien suunnittelu ja toteutus.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Tampereen ammattikorkeakoululla (Tamk) on meneillään kampuskehityshanke, jonka puitteissa tilojen käyttöä pyritään tehostamaan ja keskittämään Kuntokadun kampukselle ja samalla toimintaympäristöjä rakennetaan tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Tällä hetkellä esimerkiksi musiikinopetus toimii useissa eri toimipisteissä Tampereella – osin väliaikaisissa väistötiloissa siitä lähtien, kun Tamk luopui Pyynikillä sijainneista konservatorion vuokratiloista.
