Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Koulutus ja tutkimus Uutiset

Mistä tunnistaa Tampereelta valmistuneen rakennusalan diplomi-insinöörin? – Professorit vastaavat

Tampereen rakennustekniikan opetus ja tutkimus on tunnettu käytännönläheisyydestä ja yritysyhteistyöstä. Tieteellisyys on vahvistunut vuosien varrella. 60-vuotias Hervannan henki on hyvässä hapessa.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2025, 6:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Mistä tunnistaa Tampereelta valmistuneen rakennusalan diplomi-insinöörin? – Professorit vastaavat
Professorit Pauli Kolisoja (oik.) ja Anssi Laaksonen Hervannan tutkimushallissa, missä käynnissä on muun muassa Recreate-hankkeen mittauksia. Kuva: Tapio Kivistö

Mistä tunnistaa Tampereelta valmistuneen rakennusalan diplomi-insinöörin, kun hän siirtyy opinnoista työelämään? Mitä on se kuuluisa Hervannan henki?

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Mistä tunnistaa Tampereelta valmistuneen rakennusalan diplomi-insinöörin? – Professorit vastaavat”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset