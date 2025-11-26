Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tutkimus: rakennuksissa on yhä paljon asbestia

Eniten asbestihavaintoja tehtiin vinyylilaatoituksissa, putkieristeissä ja kuitusementtilevyissä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. marraskuuta 2025, 8:45
Rivitaloyhtiön putkien nurkkien eristeistä löytyi asbestia. Kuva: Sustera

Susteran tuore tutkimus osoittaa, että asbestia esiintyy edelleen huomattavan monessa suomalaisessa rakennuksessa. Tutkituista kohteista 72 prosentissa havaittiin vähintään yksi asbestipitoinen materiaali. Tutkimus kattoi yhteensä 90 asbesti- ja haitta-ainetutkimusta eri vuosikymmenien rakennuksissa.

