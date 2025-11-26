Tutkimus: rakennuksissa on yhä paljon asbestia
Eniten asbestihavaintoja tehtiin vinyylilaatoituksissa, putkieristeissä ja kuitusementtilevyissä.
Susteran tuore tutkimus osoittaa, että asbestia esiintyy edelleen huomattavan monessa suomalaisessa rakennuksessa. Tutkituista kohteista 72 prosentissa havaittiin vähintään yksi asbestipitoinen materiaali. Tutkimus kattoi yhteensä 90 asbesti- ja haitta-ainetutkimusta eri vuosikymmenien rakennuksissa.
