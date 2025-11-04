Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

YIT testasi siirrettäviä heräteliuskoja kunnossapitourakoissa

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2025, 8:54
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT testasi siirrettäviä heräteliuskoja kunnossapitourakoissa
Kuva kokeilusta. Kuva: YIT

YIT on testannut uusia heräteliuskoja kunnossapitotöissä Kehä III:lla Vantaalla. Saatujen kokemusten mukaan siirrettävät heräteliuskat varoittivat kuljettajia tehokkaasti ja auttoivat vähentämään onnettomuusriskejä vilkkailla tieosuuksilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT testasi siirrettäviä heräteliuskoja kunnossapitourakoissa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset