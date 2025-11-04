YIT testasi siirrettäviä heräteliuskoja kunnossapitourakoissa
YIT on testannut uusia heräteliuskoja kunnossapitotöissä Kehä III:lla Vantaalla. Saatujen kokemusten mukaan siirrettävät heräteliuskat varoittivat kuljettajia tehokkaasti ja auttoivat vähentämään onnettomuusriskejä vilkkailla tieosuuksilla.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “YIT testasi siirrettäviä heräteliuskoja kunnossapitourakoissa”