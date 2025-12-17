Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Asuinrakentamisen lupien määrä kasvoi

Myös luvan saaneiden asuntojen määrä kasvoi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. joulukuuta 2025, 8:43
Asuinrakentaminen on ollut vaisua. Kuvituskuva. Kuva: Rami Marjamäki

Uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma väheni 5 prosenttia vuoden takaisesta lokakuussa 2025. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.

