Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot

Espoon asunnot korjauttaa kolme asuinkerrostaloa uudella konseptilla kymmenien miljoonien hankkeessa

Sopimuksen sisältämä konseptikehitysvaihe on alkanut marraskuussa, ja työt alkavat ensi syksynä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 10:59
Tilaajille
Kuvassa Renevon liiketoimintajohtaja Tero Leinonen ja projektipäällikkö Vesa Saira sekä Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä ja projektipäällikkö Jyri Asell. Kuva: Espoon Asunnot

Espoon asunnot ja korjausurakoitsija Renevo ovat solmineet yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kolmen asuinkerrostalon ja yhteensä 209 asunnon korjaamisesta vuoteen 2028 mennessä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 31,7 miljoonaa euroa.

