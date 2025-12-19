Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

GRK sai urakan uudesta rautatiehankkeesta Ruotsissa

Norrbotniabanan on uusi rannikkorautatie, joka rakennetaan länsinaapurin pohjoisen alueen kehittämiseksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. joulukuuta 2025, 13:30
Tilaajille
Infrarakentaja GRK on valittu toteuttamaan maarakennustöitä ja siltoja Norrbotniabanan-radalle Pohjois-Ruotsiin. Urakan arvo on noin 158 miljoonaa Ruotsin kruunua eli 14,5 miljoonaa euroa.

