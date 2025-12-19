GRK sai urakan uudesta rautatiehankkeesta Ruotsissa
Norrbotniabanan on uusi rannikkorautatie, joka rakennetaan länsinaapurin pohjoisen alueen kehittämiseksi.
Infrarakentaja GRK on valittu toteuttamaan maarakennustöitä ja siltoja Norrbotniabanan-radalle Pohjois-Ruotsiin. Urakan arvo on noin 158 miljoonaa Ruotsin kruunua eli 14,5 miljoonaa euroa.
