Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

GRK sai jo toisen satamaurakan Ruotsista

GRK:lla on alkamassa myös toinen toinen satamaurakka Ruotsissa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2025, 13:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin GRK sai jo toisen satamaurakan Ruotsista

GRK on voittanut Uumajan satamaan liittyvän infraprojektin, jossa satamaan rakennetaan uusi energialaituri. Projektin arvo on noin 159 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 14 miljoonaa euroa. Projekti on osa sataman uusimista ja laajentamista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “GRK sai jo toisen satamaurakan Ruotsista”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset