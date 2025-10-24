GRK sai jo toisen satamaurakan Ruotsista
GRK:lla on alkamassa myös toinen toinen satamaurakka Ruotsissa.
GRK on voittanut Uumajan satamaan liittyvän infraprojektin, jossa satamaan rakennetaan uusi energialaituri. Projektin arvo on noin 159 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 14 miljoonaa euroa. Projekti on osa sataman uusimista ja laajentamista.
