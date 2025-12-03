Halpuutus harmittaa Afryn uutta yksikönjohtajaa Afryn julkisten ja kaupallisten tilojen liiketoimintayksikkö sai lokakuussa uuden johtajan, kun pestiin tarttui Tanja Parkko.

Kuuntele juttu

Eläkkeelle jääneen Ahti Rantosen aiemmin luotsaama yksikkö tarjoaa muun muassa rakennesuunnittelun, rakennusfysiikan, lvi-suunnittelun sekä rakennuttamisen ja valvonnan asiantuntijapalveluja.

Hyppäät tässäkin pestissä kokeneen konkarin saappaisiin. Millainen on uusi toimenkuvasi ja millaista joukkuetta luotsaat?

Totuin jo rakennuttamisen toimialajohtajana laajojen kokonaisuuksien hallintaan, mutta nyt saan uutta näkökulmaa asioihin muun muassa suunnittelu- ja tutkimuspalveluiden osalta. Oman lisämausteensa tuo myös uusi kansainvälisempi organisaatiomalli, jossa pääsen tekemään enemmän yhteistyötä muiden maiden kollegoiden kanssa.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Haluamme edistää kiertotalouden osuutta rakennushankkeissa ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Tämä otetaan huomioon hankkeiden kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän tarpeisiin, mutta kestävät myös huomisen haasteet. Toivottavasti tulevat vuodet ovat rakennusalalla kasvun aikaa.

Pystytkö hoitamaan pestiä edelleen Turusta käsin, ja jatkuuko työ myös Raision kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa?

Jatkan edelleen pendelöintiä, vaikka välillä on käynyt mielessä asunnon hankkiminen pääkaupunkiseudulta. Istun Raision valtuustossa ja kaupunginhallituksessa seuraavan kaksivuotiskauden. Sen jälkeen siirryn kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajaksi visioimaan Raision tulevaisuutta etenkin kaavoituksen näkökulmasta.

Tanja Parkko Syntynyt 1987 Luumäellä

Diplomi-insinööri, energiatekniikka, LUT. 2012

Yksikönjohtaja, julkiset ja kaupalliset tilat, Afry Finland, 2025

Toimialajohtaja rakennuttaminen, Afry Finland, 2024–2025

Aluejohtaja, rakennuttaminen Varsinais-Suomi ja Satakunta, Afry Finland, 2023

Tiimipäällikkö, RTC Vahanen, Turku, 2019–2022

Projektipäällikkö, RTC Vahanen, Turku, 2016–2019 Järjestelmäasiantuntija, Meyer Turku, 2012–2016

Energia-asiantuntija, Etteplan Design Center, 2011

Harjoittelija, Gasum, UPM Kymmene, Metso Power, 2007–2009

Harrastukset: Moottoripyöräily, crossfit ja politiikka

Yksikkösi tarjoaa myös julkisen puolen asiantuntijapalveluita. Millaiset asiat siellä painottuvat tulevina vuosina?

Julkisen puolen tarjouskilpailut ovat alkaneet huolestuttaa. Kun yksityinen puoli ei vedä, on julkishankkeisiin enemmän tarjokkaita. Hintakilpailu on kiristynyt ja välillä mietin, onko se enää terveellä pohjalla. Löytyykö pitkiin puitesopimuksiin enää tekijöitä huonoilla hinnoilla, kun muu markkina alkaa taas vetää? Halvan hinnan sijaan pitäisi kiinnittää huomiota laatuun.

Kestävä kehitys ja kiertotalous tulevat jatkossa nousemaan esiin myös julkisella puolella.

Onko jotain, jossa haluaisit itse vielä kehittyä?

Johtamisessa voi aina kehittyä ja onneksi saan työskennellä alan huippujen ja konkareiden kanssa.

Kun on avoimin mielin, löytyy aina uutta opeteltavaa.