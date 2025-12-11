Hankekehitysjohtaja nousi uudelle uraportaalle A-Insinöörit sai marraskuussa uuden yksikönjohtajan hanke- ja kaupunkikehityspalveluihin. Pestiin tarttui aiemmin hankekehitysjohtajana työskennellyt diplomi-insinööri Ville Rajakallio, jolla on työtaustaa myös Hartelasta ja Satosta.

Kuuntele juttu

Aloitit marraskuussa hanke- ja kaupunkikehityspalvelujen yksikönjohtajana. Kuinka paljon muuttui toimenkuva?

Pääsen omien hankkeiden ohella luotsaamaan kokeneiden ammattilaisten tiimiä, joten esihenkilötyötä tulee lisää. Osallistun eri hankkeisiin ja niiden myyntityöhön entistä monipuolisemmin. Konkreettisin muutos taitaa olla entistä täydempi kalenteri.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Pyrimme työskentelemään hankkeissa jo ennen kuin ensimmäistäkään viivaa on piirretty. Tiimillä on monipuolinen työ- ja koulutustausta, joten osaamista löytyy monenlaisiin hankkeisiin ja erilaisille asiakkaille. Lähivuosina meillä on esimerkiksi monia purkavan täydennysrakentamisen ja kaupunkikehittämisen hankkeita. Ne etenevät myös suhdannekuopan aikana.

Ville Rajakallio Syntynyt Kankaanpäässä 1979

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, 2005

Yksikönjohtaja, hankekehitys, A-Insinöörit, 11/2025–

Hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit, 2022–2025

Rakennuttajapäällikkö, A-Insinöörit Rakennuttaminen, 2020–2022

Hankekehitysjohtaja, Hartela, 2016–2020

Asuntorakennuttamisen projektipäällikkö, Sato, 2010–2016

Työmaainsinööri, NCC Rakennus, 2005–2010

Harrastaa kalastusta, metsästystä, mökkeilyä, jääkiekkoa ja padelia

Suurilla rakennusyhtiöillä on vastaavia palveluja jo omasta takaa. Mitkä ovat A-Insinöörien valtteja?

Konsultteina pääsemme etsimään hankkeille toteutuskelpoisia ratkaisuja monipuolisesti ja ilman sidonnaisuuksia. Voimme tarvittaessa jakaa myös hankkeen alkuvaiheen taloudellista riskiä. Saamme halutessamme konsernin kollegat avuksi ja teemme yhteistyötä muun muassa omien arkkitehtien, rakenneteknisten asiantuntijoiden ja kestävän kehityksen osaajien kanssa.

Mitä kaupunkisuunnittelussa on mietittävä toisin kuin vielä vuosikymmenen vaihteessa?

Etätyö vaikuttaa voimakkaasti kaupunkikehittämiseen, kun perinteisiä keskustan työpaikka-alueita vapautuu muun muassa asumiseen. Myös asuinalueiden suunnittelussa on huomioitava uudenlaiset etä- ja lähityön muodot. Kaupungistuminen jatkuu, ja se keskittyy lisää tietyille kaupunkiseuduille. Sijainti on jatkossa entistä merkittävämpi tekijä hankkeiden elinkelpoisuudelle.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtiprojekteja?

Ensi keväänä valmistuva Toas Hippos -hanke Tampereella on ollut erityinen kokonsa, kestonsa ja sopimusmuotonsa vuoksi. Allianssisopimus allekirjoitettiin kuusi vuotta sitten, kun maailma näytti vielä hyvin erilaiselta.

Olen ollut mukana alusta lähtien kahden eri työnantajan haalareissa ja olen edelleen allianssin johtoryhmässä.