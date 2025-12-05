Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Helsingin edulliseksi tarkoitetut asunnot eivät enää vedä kuten ennen

Ensi vuoden alussa voimaan astuva korotus nostaa vastikkeita joissain Haso-kohteissa liki 15 prosenttia.

Kirjoittaja Noona Bäckgren / HS
Kirjoitettu 5. joulukuuta 2025, 13:33
Helsingin Mellunmäkeen tänä vuonna valmistuneessa Haso-talossa on edelleen paljon myymättömiä asuntoja. Kuva: Juha Salminen / HS

Helsingin asumisoikeusasunnot eli Haso mainostaa parhaillaan ahkerasti metroissa, eikä se ole ihme, sillä Hason uudet asunnot eivät käy entiseen tapaan kaupaksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin edulliseksi tarkoitetut asunnot eivät enää vedä kuten ennen”

