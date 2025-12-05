Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talotekniikka

Nimlas teki kaksi toimitusjohtajanimitystä

Kumpikin henkilö aloittaa uusissa tehtävissään tammikuun alussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. joulukuuta 2025, 9:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Nimlas teki kaksi toimitusjohtajanimitystä
Kalle Hentunen (vas.) ja Niko Sipari astuvat uusiin tehtäviin tammikuussa 2026. Kuva: Nimlas

Nimlas-konserni on tehnyt tytäryhtiöissään kaksi toimitusjohtajanimitystä. Kalle Hentunen nousee Kuusitunturi Lahden toimitusjohtajaksi. Quattroservices Kaakkois-Suomen johtoon puolestaan nousee Niko Sipari. Nimitykset astuvat voimaan tammikuun alussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nimlas teki kaksi toimitusjohtajanimitystä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset