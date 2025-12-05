Nimlas teki kaksi toimitusjohtajanimitystä
Kumpikin henkilö aloittaa uusissa tehtävissään tammikuun alussa.
Nimlas-konserni on tehnyt tytäryhtiöissään kaksi toimitusjohtajanimitystä. Kalle Hentunen nousee Kuusitunturi Lahden toimitusjohtajaksi. Quattroservices Kaakkois-Suomen johtoon puolestaan nousee Niko Sipari. Nimitykset astuvat voimaan tammikuun alussa.
