NRC urakoi tuulipuistoa Kauhavalle
Valmistelevat työt ovat jo osin käynnissä.
NRC Group on valittu pääurakoitsijaksi OX2:n Salo-Ylikoski tuulivoimahankkeeseen Kauhavalle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “NRC urakoi tuulipuistoa Kauhavalle”