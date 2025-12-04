Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
SRV käynnistää uuden gryndikohteen Espoossa

Rakentaminen alkaa välittömästi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 4. joulukuuta 2025, 10:32
SRV aloittaa 40 asunnon asuinkerrostalon, Asunto-oy Espoon Luhtavehkan, myynnin ja rakentamisen Espoon Niittykummussa. Luhtavehka on toinen omistusasuntokohde, jonka rakentamisen SRV käynnistää tämän vuoden aikana.

