SSA Rakennus käynnistää kerrostalourakan Espoossa – vuokrakoteja Espoon Asunnoille Talo nousee Espoon Asuntojen omalle tontille sieltä jo aiemmin puretun luhtitalon tilalle.

Espoon Asunnot on tehnyt urakkasopimuksen SSA Rakennuksen kanssa kerrostalon rakentamisesta Espoon Kalajärvelle. Työt käynnistyvät loppuvuodesta 2025, ja kohteen on määrä valmistua keväällä 2027.