SSA Rakennus käynnistää kerrostalourakan Espoossa – vuokrakoteja Espoon Asunnoille

Talo nousee Espoon Asuntojen omalle tontille sieltä jo aiemmin puretun luhtitalon tilalle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 11:36
Kalajärven uudiskohde koostuu punatiilisistä kerrostaloista ja suojaisasta piha-alueesta. (Kuva: Arcadia oy Arkkitehtitoimisto

Espoon Asunnot on tehnyt urakkasopimuksen SSA Rakennuksen kanssa kerrostalon rakentamisesta Espoon Kalajärvelle. Työt käynnistyvät loppuvuodesta 2025, ja kohteen on määrä valmistua keväällä 2027.

