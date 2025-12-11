Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Suunnittelu Uutiset

Sweco PM:n uusi toimitusjohtaja tulee ostetusta Fimpecistä

Fimpec-yhtiöt yhdistyvät Swecon kanssa arviolta mukaan kesällä 2026.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. joulukuuta 2025, 10:56
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sweco PM:n uusi toimitusjohtaja tulee ostetusta Fimpecistä
Mikko Turunen valittiin Sweco PM:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Kuva: Sweco

Mikko Turunen on nimitetty projektinjohtoon ja rakennuttamiseen keskittyneen Sweco PM:n toimitusjohtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2026 alkaen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sweco PM:n uusi toimitusjohtaja tulee ostetusta Fimpecistä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset