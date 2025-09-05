Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Varte toteuttaa 14 500 neliötä uutta toimitilaa Tuusulassa

Hanke valmistuu ensi vuoden syksyllä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. syyskuuta 2025, 9:35
Havainnekuva Lehtipiste-konsernin logistiikan uusista toimitiloista Tuusulassa. Kuva: Varte

Lehtipiste-konsernin logistiikka saa uudet toimitilat Tuusulasta osoitteessa Amerinkuja 1. Hankkeesta vastaavat yhdessä Varte ja S-Pankki kiinteistövarainhoito.

