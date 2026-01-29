Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
1980-luvulle jäänyt tunturihotelli aiotaan muuttaa hulppeaksi turistikohteeksi

Suomen ensimmäinen Lapin matkailukohde, Pallaksen uinuva tunturihotelli on saamassa valtavan muodonmuutoksen.

Kirjoittaja Marjo Valtavaara HS
Kirjoitettu 29. tammikuuta 2026, 8:52
Havainnekuvassa vanha hirsihotelli näkyy vasemmalla edessä. Uusi hotellikokonaisuus tulee sen taakse. Kuva: Arco

Pallaksen kansallispuiston hotellilaajennus on etenemässä lähes 20 vuoden suunnittelun jälkeen.

