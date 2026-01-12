Helen yhtiöitti ydinvoimahankkeensa – hankkeen vetäjiksi kotimaiset konkarit
Helen perustaa erillisen tytäryhtiön ydinvoiman hankekehittämistä varten. Helen Ydinvoima oy:n tavoitteena on selvittää edellytykset ydinvoiman rakentamiselle Helsingissä ja valmistella hanketta investointipäätöstä varten.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helen yhtiöitti ydinvoimahankkeensa – hankkeen vetäjiksi kotimaiset konkarit”