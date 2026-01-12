Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Energia Infra Projektit Rakentaminen Suunnittelu Talous Uutiset

Helen yhtiöitti ydinvoimahankkeensa – hankkeen vetäjiksi kotimaiset konkarit

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. tammikuuta 2026, 11:51
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helen yhtiöitti ydinvoimahankkeensa – hankkeen vetäjiksi kotimaiset konkarit
Helen mielii ydinvoimaa vuoteen 2040 mennessä. Vuosaari on ollut esillä yhtenä voimalan sijoituspaikkana. Kuva: Juha Salminen / HS

Helen perustaa erillisen tytäryhtiön ydinvoiman hankekehittämistä varten. Helen Ydinvoima oy:n tavoitteena on selvittää edellytykset ydinvoiman rakentamiselle Helsingissä ja valmistella hanketta investointipäätöstä varten.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helen yhtiöitti ydinvoimahankkeensa – hankkeen vetäjiksi kotimaiset konkarit”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset