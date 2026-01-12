Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Katukalustaja Lehtovuori kasvaa yrityskaupalla – Pohjoismaiden ykkönen suuntaa myös Saksaan ja Puolaan

Ruotsin markkinaykkönen Team Tejbrant on myynyt pysäkkikatoksia ja erilaisia katettuja ratkaisujaan yli 20 maahan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. tammikuuta 2026, 9:01
Lehtovuoren johtoryhmä: myyntijohtaja Miikka Aira (vas.), talousjohtaja Patrik Hämälä, toimitusjohtaja Eero Ojanen, operatiivinen johtaja Niku Ojala ja markkinointijohtaja Mikko Riiali. Kuvasta puuttuu tuotantojohtaja Ilari Ojanen.
Katukalusteita valmistava ylöjärveläinen perheyritys Lehtovuori oy on ostanut ruotsalaisen kilpailijansa Team Tejbrant ab:n. Ruotsalaisyhtiö on myynyt pysäkkikatoksia ja erilaisia katettuja ratkaisujaan yli 20 maahan. Se on kotimaansa markkinajohtaja ja  valmistanut suurimman osan muun muassa Berliinin, Tukholman ja Varsovan pysäkkikatoksista.

Kaupan myötä Lehtovuoren liikevaihto tuplaantuu 30 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä nousee 150:een. Samalla se saa tehtaat Ruotsiin ja Puolaan sekä myyntiyksikön Saksaan.

Lehtovuorella on nykyisin maayhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Myös Ylöjärvelle on luvassa lisää työpaikkoja.

Yrityskauppa tuo teräsrakenteisiin erikoistuneelle Lehtovuorelle sen kaipaamaa alumiiniprofiilien osaamista ja tuotantoa. Lehtovuorella on nykyisin maayhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kaupan jälkeen noin 70 prosenttia Lehtovuori Groupin liikevaihdosta tulee viennistä,

”Tämä on meille tärkeä kasvuaskel kaupunkikalusteiden toimittajasta strategiseksi kumppaniksi. Oli hienoa, että Team Tejbrantin omistajat valitsivat sijoitusyhtiöiden sijaan toisen perheyrityksen,jatkamaan työtään”, toimitusjohtaja Eero Ojanen toteaa.

 

