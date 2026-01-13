Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kiinteistöliitto ennakoi lievää nousua taloyhtiöiden hoitokustannuksiin

Lämmityskustannusten nousu on maltillista. Vesimaksut nousevat edelleen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 9:35
Kuvituskuva. Kuva Mika Ranta / HS

Kiinteistöliitto arvioi taloyhtiöiden hoitokustannusten nousevan tänä vuonna lievästi. Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeen uusimmassa päivityksessä arvioidaan kaupunkien kaukolämpötalojen hoitokuluihin karkeasti arvioiden 2-2,5 prosentin kasvupainetta. Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot ovat suuria.

