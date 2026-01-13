Kiinteistöliitto ennakoi lievää nousua taloyhtiöiden hoitokustannuksiin
Lämmityskustannusten nousu on maltillista. Vesimaksut nousevat edelleen.
Kiinteistöliitto arvioi taloyhtiöiden hoitokustannusten nousevan tänä vuonna lievästi. Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeen uusimmassa päivityksessä arvioidaan kaupunkien kaukolämpötalojen hoitokuluihin karkeasti arvioiden 2-2,5 prosentin kasvupainetta. Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot ovat suuria.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliitto ennakoi lievää nousua taloyhtiöiden hoitokustannuksiin”