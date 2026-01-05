Kreaten ja SRV:n välinen yrityskauppa toteutui
Kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan viime marraskuussa.
SRV on saanut päätökseen SRV Infran myynnin Kreatelle. SRV Infran liiketoiminta sisältää pääasiassa maanalaista kalliorakentamista sekä pienemmissä määrin pohja- ja erikoispohjarakentamista.
