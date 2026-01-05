Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talous Infra Uutiset

Kreaten ja SRV:n välinen yrityskauppa toteutui

Kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan viime marraskuussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 8:39
Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo, että SRV Infran liiketoiminta sopii yrityksen strategiaan erinomaisesti. Kuva: Antti Rintala

SRV on saanut päätökseen SRV Infran myynnin Kreatelle. SRV Infran liiketoiminta sisältää pääasiassa maanalaista kalliorakentamista sekä pienemmissä määrin pohja- ja erikoispohjarakentamista.

