Kruunuvuorensilta pokkasi Betonirakenne-palkinnon – esimerkillisesti johdettu suurhanke Tuomariston mukaan 200 vuoden käyttöikä, valmisbetoniin liittyvät erityishaasteet ja suunnittelun innovatiivisuus ovat kehittäneet alan käytäntöjä valtakunnallisesti.

Betoniteollisuus on palkinnut Helsingin Kruunuvuorensillan Vuoden 2025 Betonirakenteena. Tuomariston mukaan se on esimerkillisesti johdettu suurhanke, jolla on iso merkitys kaupunkiliikenteelle ja ympäristölle.

”Kruunuvuorensilta tuo kokonaan uuden rakennetun elementin ja näyttävän merellisen maamerkin kaupunkiympäristöön. Silta yhdistää kasvavan Laajasalon alueen Helsingin keskustaan raitioliikenteellä, jalankululla ja pyöräilyllä, sekä avaa meri- ja saaristomaisemaa sen käyttäjille. Yksityiskohtien suunnittelu ja laadukas toteutus luovat sillalle omaleimaista ilmeikkyyttä”, listataan palkintoperusteissa.

Kruunuvuorensilta on betonikantinen liittorakenteinen vinoköysi- ja palkkisilta, jonka kokonaispituus on lähes 1200 metriä. Teräsbetonisella pylonilla on korkeutta 135 metriä ja sillan alituskorkeus on 20 metriä. Sillan pisimmät jännevälit ovat pituudeltaan 260 metriä.

Tuomariston mielestä hankkeessa on kehitetty ja sovellettu edistyksellistä betoniteknologiaa, jossa on hyödynnetty erikoisbetoneja ja reaaliaikaista lämpötilan- sekä lujuuden seurantaa. Työmaa on ollut myös kansallinen edelläkävijä betonin jäähdytyksen hallinnassa.

”Rakenteiden 200 vuoden käyttöikä, valmisbetoniin liittyvät erityishaasteet ja suunnittelun innovatiivisuus ovat kehittäneet alan käytäntöjä valtakunnallisesti. Toteutus on vaatinut myös eri osapuolten ainutlaatuista yhteistyötä, tarkkaa suunnittelua, huolellista aikataulutusta sekä vaativia teknisiä ratkaisuja, kuten vedenalaisia massiivivaluja, mittatarkkoja merinosturilla tehtyjä kansilohkoasennuksia ja erittäin haasteellista logistiikkaa”, tuomaristo painotti lausunnossaan.

Kehuja sai myös hankkeen läpivienti ympäristö- ja luontoherkällä alueella.

Pyloni lisäsi haastavuuskerrointa

Kreaten ja TYL Kruunusiltojen projektipäällikkö Jari Humalajoen mukaan betonirakenteiden vaativuus näkyi jokaisessa työvaiheessa.

”Esimerkiksi pylonin timanttimainen rakenne toteutettiin harvoin käytettävällä kiipeävällä muottikalustolla noin neljän metrin valujaksoissa. Pylonin ja välitukien muuttuvat poikkileikkaukset ja tiheä raudoitus tekivät betonoinneista poikkeuksellisen haastavia. Tämä hanke nosti suomalaisen betonirakentamisen riman hyvin korkealle ja me ylitimme sen”, hän toteaa.

Humalajoen mielestä pylonin rakenne kertoo paljon hankkeen teknisestä vaativuudesta. Kahden luodon väliin sijoitettu teräsbetoninen pyloni muodostuu pituussuuntaan käännetystä timanttirakenteesta, jonka poikkileikkaus muuttuu koko korkeuden matkalla. Pylonin jalat sidottiin yhteen jännitetyllä betonisella sidepalkilla.

”Tuo sidepalkki oli yksi työmaan vaativimmista betonoinneista, sillä sen rakenne oli poikkeuksellisen tiheästi raudoitettu ja jännitetty. Rakenteellisten vaatimusten takia betonointien ennakkovalmisteluihin panostettiin poikkeuksellisen paljon”, Humalajoki kertoo.

Kokonaisuuteen kuuluva Finkensilta avattiin kevyen liikenteelle syksyllä 2025. Kruunuvuoren silta avataan jalankululle ja pyöräilylle vuoden 2026 aikana ja raitioliikenne käynnistyy täydessä mitassaan alkuvuodesta 2027.

Siltahankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin tilaaja Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, suunnittelijat Sitowise ja WSP Finland sekä työyhteenliittymän urakoitsijat YIT Infra ja Kreate. Urakan valvojana on Rakennuttajatoimisto HTJ ja betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelusta on vastannut Betoniviidakko. Betonitoimittaja on Ruskon Betoni Etelä.

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Viime vuonna palkinnon sai Tammelan stadion Tampereella.