Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Projektit Uutiset

Kulosaaren ostoskeskusta esitetään purettavaksi – tilalle tulisi asuntoja

Helsingin Kulosaaren ostoskeskuksen osakkailla ei ole taloudellista mahdollisuutta peruskorjata sitä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 14. tammikuuta 2026, 8:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kulosaaren ostoskeskusta esitetään purettavaksi – tilalle tulisi asuntoja
Havainnekuvassa rakennusten väliin jäävää sisäpihaa. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S

Kulosaaren ostoskeskus oy ja YIT suunnittelevat Kulosaareen uutta rakentamista, joka toteutettaisiin purettavan ostoskeskuksen paikalle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kulosaaren ostoskeskusta esitetään purettavaksi – tilalle tulisi asuntoja”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset