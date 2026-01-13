Mangrove urakoi kerrostalon Pirkkalaan
Hanke valmistuu arviolta tammikuussa 2027.
Mangrove oy on käynnistänyt kerrostalokohteen urakoinnin Suomen Ekokodit oy:lle Pirkkalan Turrin alueella. Uuteen kohteeseen tulee 63 vuokra-asuntoa ja se täydentää aiemmin alueelle valmistunutta kerrostalokokonaisuutta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Mangrove urakoi kerrostalon Pirkkalaan”