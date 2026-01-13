Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Mangrove urakoi kerrostalon Pirkkalaan

Hanke valmistuu arviolta tammikuussa 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 9:17
Havainnekuva. Kuva: Ajak oy

Mangrove oy on käynnistänyt kerrostalokohteen urakoinnin Suomen Ekokodit oy:lle Pirkkalan Turrin alueella. Uuteen kohteeseen tulee 63 vuokra-asuntoa ja se täydentää aiemmin alueelle valmistunutta kerrostalokokonaisuutta.

