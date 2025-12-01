JM Suomi nurkkasi Vantaan Aviapolista – rakentamaan ensi keväänä?
Yhteensä rakennusoikeutta on noin 820 asuntoon.
JM Suomi on hankkinut neljän korttelin verran rakennusoikeutta Vantaan Aviapoliksesta. Alueella on lainvoimainen asemakaava ja ensimmäisen kohteen arvioidaan käynnistyvän ensi kevään aikana. Yhteensä rakennusoikeutta on noin 820 asuntoon.
