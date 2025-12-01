Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Rakentaminen Uutiset

JM Suomi nurkkasi Vantaan Aviapolista – rakentamaan ensi keväänä?

Yhteensä rakennusoikeutta on noin 820 asuntoon.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 14:22
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin JM Suomi nurkkasi Vantaan Aviapolista – rakentamaan ensi keväänä?
Uudet korttelit sijoittuvat lentokentän lähellä olevalle Aviapoliksen alueelle.

JM Suomi on hankkinut neljän korttelin verran rakennusoikeutta Vantaan Aviapoliksesta. Alueella on lainvoimainen asemakaava ja ensimmäisen kohteen arvioidaan käynnistyvän ensi kevään aikana. Yhteensä rakennusoikeutta on noin 820 asuntoon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “JM Suomi nurkkasi Vantaan Aviapolista – rakentamaan ensi keväänä?”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset