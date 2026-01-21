Sitowise nimitti kahdelle liiketoiminta-alueelle uudet johtajat
Infra- ja Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueet saavat uudet johtajat.
Sitowise on tehnyt uusia nimityksiä. Elina Väistö on nimitetty Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 26.1.2026 alkaen. Sami Lankiniemi on nimitetty Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 26.1.2026 alkaen.
