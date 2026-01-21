Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Sitowise nimitti kahdelle liiketoiminta-alueelle uudet johtajat

Infra- ja Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueet saavat uudet johtajat.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. tammikuuta 2026, 9:04
Sitowise on tehnyt uusia nimityksiä. Elina Väistö on nimitetty Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 26.1.2026 alkaen. Sami Lankiniemi on nimitetty Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 26.1.2026 alkaen.

