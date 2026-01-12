Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Työelämä Uutiset

Sitowise vaihtaa vetäjää – Haasmaa lähtee vielä alkuvuoden aikana

Sitowisen hallituksen puheenjohtajan Eero Heliövaaran mukaan yhtiö on laajentanut toimintaansa ja luonut uusia tuoteinnovaatioita. Rakennusalan markkinaolosuhteet ovat kuitenkin hidastaneet kasvua ja kehitystä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. tammikuuta 2026, 9:48
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sitowise vaihtaa vetäjää – Haasmaa lähtee vielä alkuvuoden aikana
Heikki Haasmaa ehti luotsata Sitowisea vuodesta 2022 lähtien. Rakennusalan alamäki jarrutti kuitenkin yhtiön kasvua. Kuva: Sitowise

Suunnittelu- ja konsulttitalo Sitowisen toimitusjohtaja vaihtuu nopealla aikataululla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sitowise vaihtaa vetäjää – Haasmaa lähtee vielä alkuvuoden aikana”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset