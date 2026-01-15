Heikki Haasmaa siirtyy Destian toimitusjohtajaksi Hän aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuun alussa.

Destian uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Heikki Haasmaa, 47. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuun alussa. Hän siirtyy Destialle Sitowisestä, jonka toimitusjohtajana hän on toiminut keväästä 2022. Sitä ennen hän teki pitkän uran Koneella erilaisissa johtotehtävissä.