Sitowisen hallituksen puheenjohtaja pitää Ruotsiin lähtöä oikeana ratkaisuna, vaikka hankalaa on ollut – ”Nyt on tapahtunut jo käännettä parempaan”
Yksi yhtiön uuden toimitusjohtajan Anna Wäckin tärkeimmistä painopistealueista on saada kelkka kääntymään Ruotsin liiketoiminnassa.
Sitowisen toimitusjohtaja vaihtuu. Lähtevän Heikki Haasmaan tilalle on nimitetty Anna Wäck. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara näkee tilanteessa myönteisiä piirteitä, koska uudet ihmiset tuovat aina tehtävään uutta osaamista ja näkökulmia.
