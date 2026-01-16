Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Työelämä Uutiset

Sitowisen hallituksen puheenjohtaja pitää Ruotsiin lähtöä oikeana ratkaisuna, vaikka hankalaa on ollut – ”Nyt on tapahtunut jo käännettä parempaan”

Yksi yhtiön uuden toimitusjohtajan Anna Wäckin tärkeimmistä painopistealueista on saada kelkka kääntymään Ruotsin liiketoiminnassa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. tammikuuta 2026, 6:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sitowisen hallituksen puheenjohtaja pitää Ruotsiin lähtöä oikeana ratkaisuna, vaikka hankalaa on ollut – ”Nyt on tapahtunut jo käännettä parempaan”
Kuvassa Sitowisen uusi teknisen konsultoinnin johtaja Jannis Mikkola (vas.), uusi toimitusjohtaja Anna Wäck ja hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara. Kuva: Sitowise

Sitowisen toimitusjohtaja vaihtuu. Lähtevän Heikki Haasmaan tilalle on nimitetty Anna Wäck. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara näkee tilanteessa myönteisiä piirteitä, koska uudet ihmiset tuovat aina tehtävään uutta osaamista ja näkökulmia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sitowisen hallituksen puheenjohtaja pitää Ruotsiin lähtöä oikeana ratkaisuna, vaikka hankalaa on ollut – ”Nyt on tapahtunut jo käännettä parempaan””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset